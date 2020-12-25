Украина обсуждает с Китаем возможность поставок вакцины от COVID-19

Украина обсуждает с КНР возможность поставок вакцины против COVID-19 в Незалежную, рассказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Украина обсуждает с КНР возможность поставок вакцины против COVID-19 в Незалежную, рассказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Он сообщил о готовности КНР предоставить препарат от COVID-19 Украине. Министр выступил с заявлением в эфире телеканала "Украина 24".

"(Китай говорит. — Прим. ред.), что они готовы ее поставлять. Конкретной информацией владеет министерство здравоохранения, мы как раз им помогаем сейчас, чтобы произошли определенные контакты между представителями Минздрава и представителями компании-изготовителя", — подчеркнул Кулеба.

Ранее комитет Верховной рады выделил средства для закупки вакцины от коронавируса. Для этих целей предоставили 1,4 миллиарда гривен из бюджета 2020 года.