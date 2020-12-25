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10:22   25 Декабря 2020
Армия

Власти Азербайджана объявили демобилизацию участников конфликта в НКР

Власти Азербайджана объявили демобилизацию участников конфликта в НКР

Правительство Азербайджана объявило демобилизацию военнослужащих, которых призвали из-за военных действий в Нагорно-Карабахской Республике.

Как отметил президент страны Ильхам Алиев, демобилизация продлится с 25 декабря по 15 апреля. Она будет происходить в несколько этапов.

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#азербайджан #карабах #демобилизация

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