Власти Азербайджана объявили демобилизацию участников конфликта в НКР

Правительство Азербайджана объявило демобилизацию военнослужащих, которых призвали из-за военных действий в Нагорно-Карабахской Республике.

Правительство Азербайджана объявило демобилизацию военнослужащих, которых призвали из-за военных действий в Нагорно-Карабахской Республике.

Как отметил президент страны Ильхам Алиев, демобилизация продлится с 25 декабря по 15 апреля. Она будет происходить в несколько этапов.