10:22 25 Декабря 2020Армия
Власти Азербайджана объявили демобилизацию участников конфликта в НКР
Правительство Азербайджана объявило демобилизацию военнослужащих, которых призвали из-за военных действий в Нагорно-Карабахской Республике.
Правительство Азербайджана объявило демобилизацию военнослужащих, которых призвали из-за военных действий в Нагорно-Карабахской Республике.
Как отметил президент страны Ильхам Алиев, демобилизация продлится с 25 декабря по 15 апреля. Она будет происходить в несколько этапов.