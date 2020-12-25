Партия ОПЗЖ потребовала от Киева прекратить давление на Конституционный суд

Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" потребовала от властей страны прекратить давление на Конституционный суд.

Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" потребовала от властей страны прекратить давление на Конституционный суд.

Партия считает, что цель возбуждения уголовного дела на главу КС Украины заключается в подрыве доверия к судебной системе и запугиванию властей, "чтобы потом безнаказанно нарушать конституцию, выполняя заказы кредиторов".

""Оппозиционная платформа — За жизнь" требует прекратить давление на Конституционный суд. Шантаж, бездоказательные обвинения, преследование и унижение судей ослабляют украинское государство и разрушают демократию", — сказано в заявлении.

Ранее СМИ Украины сообщили, что офис генерального прокурора вызывает главу КС Александра Тупицкого для вручения процессуального документа о подозрении в совершении преступления по делу о незаконной приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.