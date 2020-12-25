Военные США обсуждают план действий в день инаугурации Байдена

Нежелание лидера США Дональда Трампа передавать власть избранному президенту Джозефу Байдену может подтолкнуть его к введению военного положения в день инаугурации.

Нежелание лидера США Дональда Трампа передавать власть избранному президенту Джозефу Байдену может подтолкнуть его к введению военного положения в день инаугурации.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 вынудила президента США Дональда Трампа ввести во всех штатах режим чрезвычайной ситуации, который дает главе государства дополнительные полномочия. В Пентагоне опасаются, что Трамп может воспользоваться этим обстоятельством и попытаться воспрепятствовать передаче власти Байдену, отдав приказ о вводе войск в Вашингтон.

Не секрет, что среди американского генералитета немало противников Трампа, а потому для них вопрос о том, как реагировать на его возможные незаконные, как они считают, распоряжения, стоит очень остро. В Пентагоне обсуждают различные сценарии развития событий в день инаугурации избранного президента Джозефа Байдена.