Трутнев предложил брать плату с компаний за иностранных сотрудников

Компании, которые нанимают иностранных работников для новых проектов в Арктике и на Дальнем Востоке, должны платить. Такое заявление сделал Юрий Трутнев.

Компании, которые нанимают иностранных работников для новых проектов в Арктике и на Дальнем Востоке, должны платить. Такое заявление сделал Юрий Трутнев.

Вице-премьер и представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев выступил с предложением. По его мнению, необходимо платить акциз при найме сотрудников из-за рубежа. Трутнев подчеркнул, что если кто-то не согласен, можно нанимать своих рабочих.