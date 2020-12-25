Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:34   25 Декабря 2020
Экономика

Трутнев предложил брать плату с компаний за иностранных сотрудников

Трутнев предложил брать плату с компаний за иностранных сотрудников

Компании, которые нанимают иностранных работников для новых проектов в Арктике и на Дальнем Востоке, должны платить. Такое заявление сделал Юрий Трутнев.

Вице-премьер и представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев выступил с предложением. По его мнению, необходимо платить акциз при найме сотрудников из-за рубежа. Трутнев подчеркнул, что если кто-то не согласен, можно нанимать своих рабочих.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#трутнев #сотрудники #плата

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров