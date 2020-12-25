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9:25   25 Декабря 2020
Экономика

Счетная палата предложила разработать новые меры поддержки малоимущих

Счетная палата предложила разработать новые меры поддержки малоимущих

Счетная палата Российской Федерации (СП) заявила о необходимости совершенствования мер поддержки для нуждающихся граждан страны.

Соответствующее предложение было направлено в адрес Министерства труда и социальной защиты РФ. Проведя оценку поддержки государства для россиян, СП внесла ряд предложений, как улучшить жизнь людей с низким доходом.

"Новые и измененные меры должны быть направлены в первую очередь на малоимущих", — уверена директор департамента исследований и методологии СП Дарья Цыплакова.

Правительству предлагается более системно подойти к действующим механизмам достижения национальных целей, а также поработать над повышением их эффективности, рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

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#поддержка #малоимущие #сп

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