9:25 25 Декабря 2020Экономика
Счетная палата предложила разработать новые меры поддержки малоимущих
Счетная палата Российской Федерации (СП) заявила о необходимости совершенствования мер поддержки для нуждающихся граждан страны.
Счетная палата Российской Федерации (СП) заявила о необходимости совершенствования мер поддержки для нуждающихся граждан страны.
Соответствующее предложение было направлено в адрес Министерства труда и социальной защиты РФ. Проведя оценку поддержки государства для россиян, СП внесла ряд предложений, как улучшить жизнь людей с низким доходом.
"Новые и измененные меры должны быть направлены в первую очередь на малоимущих", — уверена директор департамента исследований и методологии СП Дарья Цыплакова.
Правительству предлагается более системно подойти к действующим механизмам достижения национальных целей, а также поработать над повышением их эффективности, рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.