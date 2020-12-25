Политолог раскрыл, кто не разрешает Киеву покупать вакцину от COVID-19 у РФ
Посольство США не дает разрешения Киеву на закупку российской вакцины от коронавируса, сообщил украинский политолог Константин Бондаренко.
По словам директора Фонда "Украинская политика", в вопросе сотрудничества с Москвой на тему поставок вакцины Киев ничего не решает, этот вопрос находится в ведении американского посольства. Как отметил Бондаренко, это связано с тем, что Киев полностью зависим от внешней политики и ситуации в США.
"Посольство США на Украине прямо заявило, что Киев не может претендовать на покупку российской вакцины. Впервые, наверное, в истории произошло такое, когда посольство заявляет, как должно вести себя государство", — цитирует эксперта издание "Украина.ру".
Как считает политолог, сотрудничество с Россией в области вакцины это вопрос дальнейшей эпидемиологической ситуации в стране. Ранее издание Bloomberg сообщило, что Украина сможет в полном объеме получить западную вакцину не ранее 2023 года.