Политолог раскрыл, кто не разрешает Киеву покупать вакцину от COVID-19 у РФ

Посольство США не дает разрешения Киеву на закупку российской вакцины от коронавируса, сообщил украинский политолог Константин Бондаренко.

Посольство США не дает разрешения Киеву на закупку российской вакцины от коронавируса, сообщил украинский политолог Константин Бондаренко.

По словам директора Фонда "Украинская политика", в вопросе сотрудничества с Москвой на тему поставок вакцины Киев ничего не решает, этот вопрос находится в ведении американского посольства. Как отметил Бондаренко, это связано с тем, что Киев полностью зависим от внешней политики и ситуации в США.

"Посольство США на Украине прямо заявило, что Киев не может претендовать на покупку российской вакцины. Впервые, наверное, в истории произошло такое, когда посольство заявляет, как должно вести себя государство", — цитирует эксперта издание "Украина.ру".

Как считает политолог, сотрудничество с Россией в области вакцины это вопрос дальнейшей эпидемиологической ситуации в стране. Ранее издание Bloomberg сообщило, что Украина сможет в полном объеме получить западную вакцину не ранее 2023 года.