Учения артиллеристов ЦВО в Сибири попали на видео

Артиллерийские подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили технику условного противника в ходе учебных стрельб.

Артиллерийские подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили технику условного противника в ходе учебных стрельб.

Согласно легенде учений, артиллеристам необходимо было нанести удары по окопавшемуся неприятелю. Мишени имитировали высокомобильную и бронированную технику, специалисты оборудовали укрепленные огневые точки. Вражеские позиции были обнаружены при помощи беспилотников "Орлан-10". Видеозапись учений в Кемеровской области предоставлена Минобороны РФ.

После этого расчеты при помощи самоходных установок "Мста-С" и реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган" приступили к обстрелу. Удары корректировались при помощи БПЛА. В маневрах принимали участие до 30 единиц боевой техники и около 500 военнослужащих 41-й общевойсковой армии ЦВО.