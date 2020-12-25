Врачи назвали отличительный синдром "домашних" пациентов с COVID-19

Специалисты психоневрологической больницы в Нижневартовске выявили отличительный синдром пациентов, лечащихся от COVID-19 на дому.

Специалисты психоневрологической больницы в Нижневартовске выявили отличительный синдром пациентов, лечащихся от COVID-19 на дому.

Врачи провели исследование, в котором приняли участие почти 170 пациентов с коронавирусом, лечащихся в домашних условиях. Почти 72% из них отметили постоянное желание спать. Кроме того, 49% женщин беспокоятся за свое будущее, среди мужчин таких всего 22%.

Специалисты отметили, что у пациентов усиливается чувство тревоги, напряженности и страха. Причем вид врача в специальном защитном костюме только усугубляет ситуацию.