Сирийские ПВО отразили атаку самолетов ВВС Израиля в провинции Хама

Средства противовоздушной обороны Сирии смогли отразить израильский авиаудар по западной части провинции Хама.

Средства противовоздушной обороны Сирии смогли отразить израильский авиаудар по западной части провинции Хама.

Большинство вражеских ракет были сбиты, сообщает издание SANA со ссылкой на Минобороны Сирии. Ведомство уже установило, что ракеты были выпущены ночью из воздушного пространства Ливана. Предположительно объектом была научно-исследовательская лаборатория близ города Масьяф.

"Враждебные израильские самолеты выпустили ракеты из ливанского воздушного пространства, находясь над городом Триполи, в направлении Мисяф на западе провинции Хама", —сказано в сообщении ведомства.

Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.