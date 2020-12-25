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8:16   25 Декабря 2020
Общество

Привитые вакциной от COVID-19 могут помочь в лечении заразившихся пациентов

Привитые вакциной от COVID-19 могут помочь в лечении заразившихся пациентов

Привитые от коронавирусной инфекции граждане могут стать донорами антиковидной плазмы. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Предварительно у доноров нужно проверить количество антител. Со временем их число снижается, напомнил Александр Гинцбург ТАСС. Переливание такой плазмы считается одним из эффективных способов лечения заболевания, если нет вакцины.

Метод переливания антиковидной плазмы активно используется за рубежом, в таких странах как США, Германия, Китай, рассказал Гинцбург. Предварительные результаты клинических испытаний показали, что процедура не сильно влияет на тяжесть и продолжительность болезни.

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#донор #плазма #коронавирус

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