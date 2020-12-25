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7:52   25 Декабря 2020
Общество

Глава "Трезвой России" попросил запретить продажу детского шампанского

Глава "Трезвой России" попросил запретить продажу детского шампанского

Запрет на производство и продажу детского шампанского перед Новым годом предложил член Общественной палаты РФ, руководитель "Трезвой России" Султан Хамзаев.

С такой просьбой Хамзаев обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову. Глава "Трезвой России" утверждает, что на кануне Нового года наблюдается резкий рост продаж алкогольных напитков. Этот факт влечет за собой тяжелые социальные последствия.

Хамзаев подчеркнул, что родители не анализируют психологический фактор вовлечения детей в культуру употребления спиртных напитков. Согласно результатам исследования специалистов из Московского института психоанализа, наличие детского шампанского на празднике "размывает границы дозволенного" и притупляет чувство самосохранения у детей.

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#минпромторг #трезвая россия #детское шампанское

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