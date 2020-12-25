Норкин: оскорбляющие Россию украинские политологи получили отпор

Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин спокойно относится к наглецам в эфире и не обращает внимания на их негативные высказывания в адрес России.

Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин спокойно относится к наглецам в эфире и не обращает внимания на их негативные высказывания в адрес России.

Норкин признался, что находится в гармонии с самим собой. Он также понял, что с рядом оппонентов спорить совершенно бессмысленно, передает "Царьград". Украинские политологи, которые позволяли себе публично унижать Россию, получали достойный отпор.

"И именно поэтому, честно признаюсь (возможно, я переоцениваю свою заслугу), я очень много делал и пытался объяснить коллегам, начальству, что нам с Украиной надо потихонечку завязывать. Что мы, собственно говоря, и сделали", — рассказал телеведущий.

Он пересмотрел свое место в программе как ведущего. Норкин уже давно не имеет проблем в общении с приглашенными гостями.