Поместье "Неверленд" Майкла Джексона продали за 22 млн долларов 

Американский инвестор Рон Беркл купил скандальное поместье покойного певца Майкла Джексона. Стоимость сделки составила 22 млн долларов.

Американский инвестор Рон Беркл купил скандальное поместье покойного певца Майкла Джексона. Стоимость сделки составила 22 млн долларов.

Поместье "Неверленд" стояло на продаже с 2015 года. Изначально за него просили 100 млн долларов, однако с годами эта сумма становилась все меньше. Ранчо расположено в Лос-Оливосе в штате Калифорния.

Майкл Джексон прожил в "Неверленде" 15 лет до самой смерти в 2009 году. Поместье носит название в честь Питера Пэна, который был любимым книжным героем певца. На территории ранчо есть несколько гостевых домов, бассейн, огромные сады, озеро и даже зоопарк.

Дурную славу поместье приобрело после выхода документального фильма под названием "Покидая Неверленд". Его сюжет основан вокруг обвинений певца в растлении несовершеннолетних мальчиков.