Законопроект о "зеленой продукции" одобрен правительством РФ

Российское правительство поддержало законопроект о "зеленой продукции", сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Российское правительство поддержало законопроект о "зеленой продукции", сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Члены правительства провели заседание 24 декабря, где обсудили законопроект о "зеленой продукции", при производстве которой используются жесткие требования как к качеству, так и к соблюдению экологических параметров.

"(Законопроект — Прим. ред.) будет направлен в Госдуму для рассмотрения в весеннюю сессию", — приводит пресс-служба Абрамченко ее слова.

Под "зеленой продукцией" в основном понимают сельскохозяйственные товары и сырье. На такой продукции в магазинах будет нанесен специальный стикер. Проверку на получение этого знака производитель сможет пройти добровольно, при этом Минсельхоз РФ будет вести реестр "зеленых производителей".