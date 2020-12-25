Крымчанка рассказала о плюсах жизни на полуострове за последние шесть лет

Шесть лет нахождения Крыма в составе России показали жителям полуострова насколько безразлично к ним относилась Украина. Об этом рассказала местная жительница Ольга Половкова.

Шесть лет нахождения Крыма в составе России показали жителям полуострова насколько безразлично к ним относилась Украина. Об этом рассказала местная жительница Ольга Половкова.

Своим мнением Половкова поделилась в эфире телеканала КРТ. На вопрос руководителя проектов телеканала "Newstone" Ирины Тиран, готова ли она жить снова в "украинском" Крыму, Половкова ответила однозначным отказом.

Крымчанка вспомнила множество преград, которые киевские власти воссоздавали жителям полуострова. Это и продуктовая блокада, и энергетическая. В то же время, Половкова напомнила, что за шесть лет Россия построила в Крыму две теплоэлектростанции, которые помогают питать даже Краснодарский край.

В конце жительница Крыма сказала, что за шесть лет Россия сделала для полуострова гораздо больше, чем Украина за 25. Она отметила строительство новых дорог, больниц, школ, добавив что в целом уровень жизни на крымском полуострове стал намного выше.