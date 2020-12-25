Туадера и Богданов обсудили по телефону перспективы развития ситуации в ЦАР

Между заместителем министра иностранных дел РФ и президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера состоялся телефонный разговор. Политики обсудили ситуацию, которая сложилась в Африке.

Между заместителем министра иностранных дел РФ и президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера состоялся телефонный разговор. Политики обсудили ситуацию, которая сложилась в Африке.

Глава Центральноафриканской Республики поделился перспективами развития военно-политической обстановки, оценил сложившуюся ситуацию в стране. Туадера заявил, что Франсуа Бозизе стоит за деятельностью незаконных вооруженных формирований, пишет ФАН.

Конституционный суд ЦАР отстранил Бозизе от предвыборной гонки. Он уже захватывал власть в 2003 году с помощью военного переворота. И сейчас он делает все возможное, чтобы сорвать предстоящие выборы. Его боевики атакуют мирные города, подчеркнул глава ЦАР.

Действия мятежников нарушают мирное соглашение, которое заключено с правительством ЦАР 6 февраля 2019 года. Они прилагают все усилия для разжигания гражданской войны. Легитимное правительство ЦАР рассчитывает на помощь ООН и союзников, чтобы защитить демократию и порядок, заявил Туадера.

Россия готова оказать поддержку президенту ЦАР и направить силы для установления мира в стране. Российская сторона будет сотрудничать с международными партнерами и организациями, включая Африканский Союз и Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, заверил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов.