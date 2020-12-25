Трамп назвал вакцину против COVID-19 лучшим подарком к Рождеству

Безопасные и эффективные препараты против коронавируса в ближайшем будущем спасут американцев от пандемии, сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.

Безопасные и эффективные препараты против коронавируса в ближайшем будущем спасут американцев от пандемии, сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.

Вакцина от коронавируса — это настоящее рождественское чудо, отметил Трамп в своем праздничном видеообращении, опубликованном в преддверии католического Рождества.

"Более миллиона американцев уже получили вакцину против китайского вируса — рекордные темпы!", — написал лидер США на своей странице.

Масштабная вакцинация американцев против коронавирусной инфекции началась 14 декабря. Для прививок используется вакцина Pfizer. Президент США заявлял, что не будет поставлять препарат другим странам, пока все граждане страны не получат его.