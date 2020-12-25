Захарова рассказала о ходе мировой "войны" вакцин против COVID-19

Россия должна говорить о своих достижениях, в этом заключается ее сила в борьбе с дезинформацией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия должна говорить о своих достижениях, в этом заключается ее сила в борьбе с дезинформацией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Коронавирус уже политизировали, и началась "война вакцин", отметила дипломат в беседе с ТАСС. Россия на все нападки в свой адрес отвечает правдой и приводит против фейковой информации контраргументы.

"Это война всего: политизация темы COVID-19 произошла. Инфодемия, связанная с пандемией, произошла. Часть этой жуткой реальности — это, конечно, война и вакцин, и всего того, что связано с черным пиаром в отношении российских усилий или блокированием информации о российских достижениях", — пояснила Захарова.

Западная пресса активно обсуждает российскую вакцину "Спутник V" и приводит совершенно неправдоподобные суждения и данные, отметила дипломат. Она пояснила, что начавшаяся война не имеет отношения к ученым, ее ведут политики.