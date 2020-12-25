Ученый Сергеев спрогнозировал появление массового иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к COVID-19 выработается у населения не раньше, чем через несколько лет. К такому выводу пришли сотрудники Российской академии наук (РАН).

Коллективный иммунитет к COVID-19 выработается у населения не раньше, чем через несколько лет. К такому выводу пришли сотрудники Российской академии наук (РАН).

Глава РАН Александр Сергеев сообщил, что до сих пор нет точной информации о том, насколько долго держится иммунитет у переболевших коронавирусной инфекцией и у привитых современной вакциной. По его мнению, в борьбе с коронавирусом придется использовать ту же тактику, что и при гриппе, передает РИА Новости.

Международный портал MedicalXpress опубликовал информацию о том, что иммунитет к коронавирусу сохраняется примерно восемь месяцев. Проведенные исследования доказали, что антитела содержатся в организме человека в течение указанного периода. Это дает надежду на то, что эффективность вакцины от COVID-19 будет высока.

Недавно руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков оценил ситуацию с "британским" штаммом коронавируса. По его словам, в данный момент происходит микроэволюция COVID-19, передает RT.