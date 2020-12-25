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2:30   25 Декабря 2020
Общество

Вильфанд предупредил жителей ЦФО об опасной погоде 25 декабря

Вильфанд предупредил жителей ЦФО об опасной погоде 25 декабря

Неблагоприятные погодные условия будут сопровождать жителей Центрального федерального округа (ЦФО) в течение всего дня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Жителей Москвы и других регионов ЦФО ожидает гололед, метели и снежные заносы. Порывы ветра в некоторых районах будут достигать 12–17 м/с. Вильфанд отметил, что такие погодные условия поспособствуют увеличению уровня снега до 12 см, что поможет ощутить жителям ЦФО настоящую новогоднюю зиму.

Несколько дней назад в Гидрометцентре сообщали о резком понижении температуры в ряде российских регионов. По его данным, самыми холодными субъектами во второй половине декабря будут Саратовская, Самарская и Оренбургская области. Там температуры будут на пять–восемь градусов ниже нормы.

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#цфо #гидрометцентр #вильфанд

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