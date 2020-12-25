Вильфанд предупредил жителей ЦФО об опасной погоде 25 декабря

Неблагоприятные погодные условия будут сопровождать жителей Центрального федерального округа (ЦФО) в течение всего дня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Неблагоприятные погодные условия будут сопровождать жителей Центрального федерального округа (ЦФО) в течение всего дня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Жителей Москвы и других регионов ЦФО ожидает гололед, метели и снежные заносы. Порывы ветра в некоторых районах будут достигать 12–17 м/с. Вильфанд отметил, что такие погодные условия поспособствуют увеличению уровня снега до 12 см, что поможет ощутить жителям ЦФО настоящую новогоднюю зиму.

Несколько дней назад в Гидрометцентре сообщали о резком понижении температуры в ряде российских регионов. По его данным, самыми холодными субъектами во второй половине декабря будут Саратовская, Самарская и Оренбургская области. Там температуры будут на пять–восемь градусов ниже нормы.