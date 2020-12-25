Украина намерена помешать реализации проекта Крыма по опреснению воды

Киев собирается выяснить имя компании, которая планирует начать строительство опреснителей воды в Крыму, и помешать ей выполнить работу, заявил украинский дипломат Дмитрий Кулеба.

Киев собирается выяснить имя компании, которая планирует начать строительство опреснителей воды в Крыму, и помешать ей выполнить работу, заявил украинский дипломат Дмитрий Кулеба.

Политик таким образом отреагировал на заявление главы Крыма Сергея Аксенова о планах начала работ. По его словам, украинские власти не допустят этого и будут принимать все возможные меры для срыва сроков строительства опреснителей, пишет РИА Новости.

До воссоединения Крыма с Россией Украина поставляла на полуостров до 85% всей пресной воды. Однако после проведения народного референдума в 2014 году, когда Крым вновь стал частью РФ, Незалежная полностью перекрыла все каналы.