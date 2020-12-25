Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
1:11   25 Декабря 2020
Политика

Украина намерена помешать реализации проекта Крыма по опреснению воды

Украина намерена помешать реализации проекта Крыма по опреснению воды

Киев собирается выяснить имя компании, которая планирует начать строительство опреснителей воды в Крыму, и помешать ей выполнить работу, заявил украинский дипломат Дмитрий Кулеба.

Политик таким образом отреагировал на заявление главы Крыма Сергея Аксенова о планах начала работ. По его словам, украинские власти не допустят этого и будут принимать все возможные меры для срыва сроков строительства опреснителей, пишет РИА Новости.

До воссоединения Крыма с Россией Украина поставляла на полуостров до 85% всей пресной воды. Однако после проведения народного референдума в 2014 году, когда Крым вновь стал частью РФ, Незалежная полностью перекрыла все каналы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#крым #кулеба #пресная вода

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров