Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар поздравил граждан с Днем независимости и напомнил о вмешательстве других стран во дела государства.

Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар поздравил граждан с Днем независимости и напомнил о вмешательстве других стран во дела государства.

Торжественный повод портит вмешательство военной экспансии Анкары. Она намерена расширить свое влияние и получить доход от добычи природных ресурсов, подчеркнул Халифа Хафтар в своем заявлении.

"Независимость бесценна. Однако свобода и мир в опасности, пока ноги турецкой армии топчут нашу родную землю. У врага-оккупанта нет иного выбора, кроме как покинуть страну мирным путем", — сказал Хафтар.

Ливийская национальная армия придерживается режима прекращения огня, установленного на конференции в Женеве. Только так можно урегулировать ливийский кризис, считает главнокомандующий. Турция не соблюдает это соглашение вместе с нелегитимным Правительством национального согласия (ПНС) Ливии.

"Агрессор не перестает посылать наемников и боеприпасы всех видов, объявлять войну ливийцам, игнорировать волю народа и недооценивать общечеловеческие ценности", — дополнил он.

Республика планирует напасть на Сирт и Аль-Джуфру, которые находятся на линии соприкосновения. Уже строятся базы, поступает оружие. На спецобъект Аль-Ватыя направили около 12 истребителей F-16. Турция готова воевать за ресурсы североафриканской страны, заключил Хафтар.