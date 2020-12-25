Мирошник: Киев говорит о Донбассе «с дулей в кармане»

Все, что украинские власти и представители Киева говорят о прекращении войны в Донбассе и о выполнении Минских соглашений, является ложью, но дело еще и в том, что первые лица страны даже не пытаются врать правдоподобно и слаженно.

Все, что украинские власти и представители Киева говорят о прекращении войны в Донбассе и о выполнении Минских соглашений, является ложью, но дело еще и в том, что первые лица страны даже не пытаются врать правдоподобно и слаженно.

С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 1» выступил замглавы Луганской Народной Республики, представитель ЛНР в минском переговорном формате по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник.

«Украинский президент, с одной стороны, говорит: "Мы выполнили Минские соглашения". Тут же спикер парламента говорит: "Вы что, считаете, что мы выполнили нормандские соглашения? Нет, конечно". Извините, у вас первые лица даже договориться между собой не могут о том, как слаженно врать», — заявил Мирошник, обращаясь к украинскому гостю политического ток-шоу Василию Вакарову.

Все, что Киев говорит в адрес Донбасса, это всегда «заявления с дулей в кармане», подчеркнул представитель ЛНР. И в республиках, по его словам, уже задаются вопросом, Украина на официальном уровне согласна выполнять Минские соглашения или нет? Потому что украинский президент Владимир Зеленский, во всяком случае на словах, выступает «за», а Верховная рада смотрит на обязательства Киева «философски».

«Вы говорите: "Да, мы обязательно настроены за проведение амнистии". А тут же (вице-премьер Украины Алексей) Резников презентует пакет законов о переходном правосудии – кого будет проводить в избирательном порядке, кого будут сажать, кто относится к категории вообще никогда не разблокируемых», — напомнил Мирошник, обращаясь к Вакарову.

Также, продолжил он, представители Киева обещают выполнить что-то из политических обязательств, и одновременно с этим в стране принимаются шесть новых законов, прямо противоречащих минским договоренностям. При чем за постановление, по четырем пунктам противоречащее Минским соглашениям, в Раде лично голосуют те же люди, которые принимают участие в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.

Указывая на эти противоречия, Мирошник, с возмущением потребовал от украинского гостя ответить наконец, как Украина относится к своим обязательствам. Однако Василий Вакаров не нашелся, что ответить.

«Украина тут же начинает разрабатывать какой-то проект "О развитии Донбасса". Но только в этом году вы смотрели, сколько у вас инвестиций? Вы за какие деньги собираетесь что-то развивать? Это абсолютная имитация и профанация», — продолжил указывать на ложь Киева представитель ЛНР.

По его словам, прямые инвестиции, полученные Украиной в 2020 году в 15 раз меньше прошлогодних, так на какие же деньги Киев собирается что-то где-то развивать? А если речь идет не об инвестициях, а, например, о гуманитарной помощи, так эти поступления на Украине уже научились разворовывать еще на входе в страну. Для Украины нормальная практика, когда любая помощь исчезает, не дойдя до адресатов, заключил представитель ЛНР.