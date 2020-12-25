Кедми: Путин одним словом и улыбкой пресек нападки США на Россию

Вероятность того, что в 2021 году разразится мировая война очень мала, несмотря на гонку вооружений и обострение международных конфликтов. Такое мнение беседе с информагентством «Экономика сегодня» высказал израильский военный эксперт Яков Кедми.

Вероятность того, что в 2021 году разразится мировая война очень мала, несмотря на гонку вооружений и обострение международных конфликтов.

Такое мнение беседе с информационным агентством «Экономика сегодня» высказал израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми.

В частности, эксперт напомнил, как президент РФ Владимир Путин в свое время одним словом пресек нападки американской стороны на РФ, напомнив, чем может обернуться агрессия. Стратегическая мощь России сейчас впервые в истории превосходит американский ядерный потенциал, и в США об этом прекрасно осведомлены, отметил Кедми.

Американский министр обороны два года назад сам признал, что Россия является единственной страной в мире, которая способна стереть Штаты с лица земли в течении получаса.

Именно это заявление главы Пентагона попросили прокомментировать Владимира Путина во время его очередной большой пресс-конференции. И ответ российского президента заставил замолчать всех злопыхателей.

«Министр обороны США два года назад сказал, что Россия — единственная страна, которая может уничтожить Америку за полчаса. И президента России спросили об этом на пресс-конференции. Он минутку помолчал, улыбнулся и сказал: «Быстрее»», — рассказал Яков Кедми.

А за прошедшее с тех пор время, по мнению израильского эксперта, этот срок сократился еще больше, если учесть прогресс России в разработке новых современных видов оружия. Теперь для того, чтобы уничтожить Америку, российским гиперзвуковым ядерным системам потребуются считанные минуты. И именно понимание этого факта, подчеркнул израильский эксперт, гарантирует всему миру, что глобального конфликта в обозримом будущем не произойдет.