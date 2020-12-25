Пушков: США ошибаются, считая, что они сами будут определять сферы диалога с РФ

Российская Федерация занимает более жесткую позицию по отношению к Соединенным Штатам Америки, которые придерживаются «глубоко враждебной политики» в адрес самой России.

Российская Федерация занимает более жесткую позицию по отношению к Соединенным Штатам Америки, которые придерживаются «глубоко враждебной политики» в адрес самой России.

Об этом в личном Telegram-канале пишет член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

«Заявление замглавы МИД Сергея Рябкова о необходимости "сдерживания" США в силу их глубоко враждебной политики в адрес России, а также о переходе к "избирательному диалогу" с ними говорит о важном сдвиге во внешней политике России на американском направлении», — отмечает сенатор.

Таким образом, по его словам, Москва дает Вашингтону понять, что тот ошибается, считая, что американская сторона будет самостоятельно решать, о чем вести диалог, а Россия будет лишь автоматически соглашаться обсуждать предлагаемые Штатами инициативы.

«Диалог — это двусторонний, а не односторонний процесс», — подчеркнул Пушков.

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью агентству «Интерфакс» прокомментировал обвинения США в адрес России в совершении якобы самой масштабной в истории кибератаки на американские государственные учреждения и ведомства.

По словам Рябкова, в России каждый день фиксируется вредоносная активность, ведущаяся с заграничных серверов, однако Москва не делает по этому поводу сенсационных заявлений.

Американцы, обвиняя Россию в киберпреступлениях, просто нашли новый повод для нападок, считает замминистра. При этом в США не готовы обсуждать выдвигаемые в адрес России обвинения на профессиональном уровне.

«Просто предполагается, что Россия якобы за этим стоит. Но здесь даже нет предмета для обсуждения», — подчеркнул Рябков.

Подобная позиция со стороны США указывает на то, что имеет место «политическая установка», и какие-бы опровержения не предоставила Россия в свою защиту, это никак не изменит ситуацию, заключил дипломат.