Представитель ЛНР рассказал, в чем Зеленский обманул Макрона

Украина из девяти пунктов итогового парижского коммюнике, подписанного в декабре 2019 года, частично выполнила лишь два пункта, и те не более, чем наполовину. Однако Зеленский в беседе с Макроном заявил, что Киев якобы выполнил все договоренности.

Украина из девяти пунктов итогового парижского коммюнике, подписанного лидерами «нормандской четверки» в декабре 2019 года, частично выполнила лишь два пункта, и те не более, чем наполовину. Однако Зеленский в беседе с Макроном заявил, что Киев якобы выполнил все договоренности.

Об этом в интервью изданию «Взгляд» рассказал советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник, комментируя недавний разговор президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.

По словам Мирошника, один из частично выполненных Украиной пунктов парижских договоренностей, предполагал установление режима прекращения огня и это режим действительно был установлен в Донбассе минувшим летом, но он регулярно нарушается обстрелами.

«Также Украина попыталась выполнить пункт о частичном обмене пленными. Было проведено два тура обмена, но они прошли не по формуле "всех на всех", и даже не по формуле "всех установленных на всех установленных"», — добавил представитель ЛНР.

При этом две трети лиц, переданных Киевом республикам Донбасса, не прошли процедуру процессуальной очистки, отметил Мирошник. С возвращенных в республики людей Киев не снял обвинения, не закрыл возбужденные в отношении них уголовные дела, эти люди по-прежнему считаются находящимися в розыске.

«Без окончания процессуальной очистки обмен нельзя считать завершенным. Об остальных пунктах говорить практически бесполезно», — подчеркнул Родион Мирошник.

Помимо этих двух недовыполненных пунктов, Киев не предпринял ничего, чтобы выполнить пункты, связанные с политическим урегулированием конфликта. Более того, за прошедший год Верховная рада Украины умудрилась даже принять ряд постановлений, полностью или частично нарушающих положения Минских договоренностей. Например, это касается принятого Радой постановления о проведении местных выборов, уточнил эксперт.

А Париж, по его словам, молча принимает эту ложь украинской стороны.

«Это при том, что Франция является непосредственным участником «нормандской четверки», а советник Эммануэля Макрона и сам президент достаточно глубоко погружены в процесс урегулирования конфликта», — отмечает представитель ЛНР.

Франция просто не может не знать, что украинские власти не выполнили большей части подписанного год назад соглашения, но предпочитает закрывать на это глаза. Поэтому, добавил Мирошник в заключение, республикам Донбасса сложно воспринимать Париж в качестве посредника в мирном процессе между Донбассом и Киевом.