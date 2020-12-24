23:00 24 Декабря 2020Происшествия
Экс-главу золотодобытчика Petropavlovsk доставили на допрос к следователям
Следственные действия прошли в московском офисе дочерней компании Petropavlovsk — одной из крупнейших горно- и золотодобывающих холдинговых компаний в России.
Следственные действия прошли в московском офисе дочерней компании Petropavlovsk — одной из крупнейших горно- и золотодобывающих холдинговых компаний в России.
Основатель и бывший глава Petropavlovsk Павел Масловский был задержан и доставлен на допрос, сообщает ТАСС.
Пресс-служба горнодобывающего холдинга отметила, что следственные действия скорее всего относятся к лицам, которые больше не занимают никаких постов в группе компаний.