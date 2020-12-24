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23:00   24 Декабря 2020
Происшествия

Экс-главу золотодобытчика Petropavlovsk доставили на допрос к следователям

Экс-главу золотодобытчика Petropavlovsk доставили на допрос к следователям

Следственные действия прошли в московском офисе дочерней компании Petropavlovsk — одной из крупнейших горно- и золотодобывающих холдинговых компаний в России.

Основатель и бывший глава Petropavlovsk Павел Масловский был задержан и доставлен на допрос, сообщает ТАСС.

Пресс-служба горнодобывающего холдинга отметила, что следственные действия скорее всего относятся к лицам, которые больше не занимают никаких постов в группе компаний.

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#Petropavlovsk #Масловский #покровский рудник

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