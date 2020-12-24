Дипломат США рассказал о трех главных задачах Вашингтона в Дамаске

Американские войска не будут выведены из Сирии до тех пор, пока Вашингтон не решит поставленные перед ним задачи, сообщил посланник Госдепартамента США по САР Джоэл Рейберн.

Американские войска не будут выведены из Сирии до тех пор, пока Вашингтон не решит поставленные перед ним задачи, сообщил посланник Госдепартамента США по САР Джоэл Рейберн.

Дипломат добавил на пресс-конференции, что отказываться от своих планов США не намерены. Первой приоритетной целью Рейберн назвал уничтожение боевиков запрещенных в РФ группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида".

Второй задачей является освобождение территории Сирии от иранских сил. Однако военные Тегерана находятся в САР по приглашению его правительства. И последняя цель — урегулирование конфликта, согласно резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. Но по этому документу, сирийский народ имеет право самостоятельно принимать решения о будущем своей страны, передает Федеральне агентство новостей. Рейберн не уточнил, когда будут реализованы все поставленные планы.