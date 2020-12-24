Первый случай заражения новым штаммом SARS-CoV-2 выявлен в Швейцарии

Положительные тесты на мутированную версию коронавируса выявили у двух жителей Британии, прилетевших в Швейцарию.

Положительные тесты на мутированную версию коронавируса выявили у двух жителей Британии, прилетевших в Швейцарию.

Швейцарские власти сообщили, что им известны имена инфицированных. Один из заболевших находится на карантине. Информации о втором гражданине пока не поступало.

Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии отметил, что после выявления нового штамма коронавируса, местные ученые сразу же приняли меры по обнаружения мутированных версий вирусных заболеваний. Образцы людей с положительным результатом на COVID уже секвенируются для поиска особых мутаций.