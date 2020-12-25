Погребинский: украинцы все более скептично относятся к «европейскому выбору»

Президент Украины Владимир Зеленский пока еще сохраняет какой-то уровень доверия населения, но часть украинцев, которая считает его болтуном и неудачником, неуклонно растет.

Президент Украины Владимир Зеленский пока еще сохраняет какой-то уровень доверия населения, но часть украинцев, которая считает его болтуном и неудачником неуклонно растет.

С таким заявлением в эфире украинского телеканала NEWSONE выступил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По словам эксперта, который прокомментировал результаты социологического исследования, проведенного фондом «Демократические инициативы» и Киевским международным институтом социологии, украинцы все меньше верят избранному ими президенту Зеленскому и все скептичнее относятся к идее евроатлантической интеграции.

«Зеленский сейчас сохраняет определенный уровень доверия, но его уже считают неудачником – просто потому, что люди видят, что он не выполняет обещания. Что все это – пустая болтовня», — подчеркнул Погребинский.

При этом он отметил, что число украинцев, считающих Зеленского неудачником, за год увеличилось почти в два раза. В декабре 2019 года курс Украины на вступление в НАТО поддерживали 53% участников опроса, а в этом году его поддержали 42% респондентов.

«То есть на 11% уменьшилось число тех, кто считает, что Украина должна вступить в НАТО и существенно выросло число тех, которые считают, что Украина должна стать внеблоковым государством и тех, которые хотели бы союза с РФ. Это говорит о том, что общественное мнение все более скептично в отношении того, что называется "европейский выбор"», — объясняет Погребинский.

Кроме того, на отношение украинцев к Зеленскому сильно повлияла история с вакциной от коронавируса, считает эксперт.

В интервью американскому изданию The New York Times президент Украины заявил, что, раз американцы и европейцы не дают Киеву своей вакцины, то он не знает, как объяснить украинцам, почему нельзя воспользоваться российским препаратом, напомнил Погребинский. И эти слова, по его мнению, многие жители Украины восприняли, как возможность использования именно российского «Спутника V» для вакцинации украинцев от COVID-19.

«И сам факт того, что Украина выбрала европейский выбор, записала в Конституцию. И когда колоссальная угроза нависла над украинскими гражданами, то с той стороны помощь никто не собирается предоставлять», — подчеркнул украинский политолог в заключение.

Также ранее в беседе с информационным агентством «Политэксперт» Михаил Погребинский высказал мнение, что Владимир Зеленский, пришедший к власти летом 2019 года, а также и сформированный при нем парламент, не продержатся до конца срока своих полномочий. Украину, по словам эксперта, скорее всего, ждут досрочные президентские и парламентские выборы.