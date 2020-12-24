Google усилил цензуру публикаций своих ученых

Корпорация Google усилила контроль и цензуру над исследованиями штатных ученых. Теперь сотрудники будут проходить тщательную проверку перед публикацией работ.

Корпорация Google усилила контроль и цензуру над исследованиями штатных ученых. Теперь сотрудники будут проходить тщательную проверку перед публикацией работ.

О новых правилах стало известно после сообщения Reuters со ссылкой на интервью с сотрудниками компании. Теперь перед размещением работ они должны будут встречаться с юристами и консультироваться со специалистами по пиару. Повышенный контроль в первую очередь коснется публикаций, в которых проводится анализ человеческого лица, эмоциональных высказываний пользователей, классификация людей по расе, полу или политическим взглядам.

"Достижения в технологиях и увеличение сложности нашего внешнего окружения все чаще приводят к тому, что на первый взгляд безобидные проекты вызывают этические, репутационные, нормативные или юридические вопросы", — говорится в одном из документов корпорации.

Как сообщает агентство, руководством Google был даже составлен особый "список деликатных тем", которые подлежат наибольшей цензуре. Список состоит из десятков категорий, пишет "Царьград". В него вошли нефтяная промышленность, COVID-19, домашняя безопасность, религия, беспилотные автомобили, телекоммуникации и многое другие.