21:18 24 Декабря 2020Шоу-бизнес
Перенесший инсульт Моисеев хочет улететь в Латвию
Директор Бориса Моисеева рассказал о самочувствии перенесшего тяжелое заболевание артиста и его желании улететь за границу.
Директор Бориса Моисеева рассказал о самочувствии перенесшего тяжелое заболевание артиста и его желании улететь за границу.
Заслуженный артист России Борис Моисеев живет в Москве под присмотром домработницы. Об этом сообщил его директор Сергей Горох. Он уточнил, что состояние певца не вызывает серьезных опасений медиков.
"Он в полной гармонии с собой. В хорошем настроении, на позитиве. Созванивается с друзьями", — заметил Горох.
По его словам, Моисеев решил принять себе "таким, как он есть". Тем не менее, певец не унывает, заверил его директор. Более того, 66-летний Моисеев летом мечтает слетать в Юрмалу. Там у артиста есть дом, в котором он планирует провести все лето.