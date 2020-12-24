Перенесший инсульт Моисеев хочет улететь в Латвию

Директор Бориса Моисеева рассказал о самочувствии перенесшего тяжелое заболевание артиста и его желании улететь за границу.

Директор Бориса Моисеева рассказал о самочувствии перенесшего тяжелое заболевание артиста и его желании улететь за границу.

Заслуженный артист России Борис Моисеев живет в Москве под присмотром домработницы. Об этом сообщил его директор Сергей Горох. Он уточнил, что состояние певца не вызывает серьезных опасений медиков.

"Он в полной гармонии с собой. В хорошем настроении, на позитиве. Созванивается с друзьями", — заметил Горох.

По его словам, Моисеев решил принять себе "таким, как он есть". Тем не менее, певец не унывает, заверил его директор. Более того, 66-летний Моисеев летом мечтает слетать в Юрмалу. Там у артиста есть дом, в котором он планирует провести все лето.