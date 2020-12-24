Россиянам из ряда городов увеличили зарплату

Пандемия коронавируса, кризис на рынке труда и низкая деловая активность не смогли препятствовать повышению зарплат для некоторых российских граждан.

Пандемия коронавируса, кризис на рынке труда и низкая деловая активность не смогли препятствовать повышению зарплат для некоторых российских граждан.

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza провела исследование в 50 крупных городах России от Москвы до Брянска с численностью населения от 403 тысяч до 13 миллионов человек. Из ряда городов реальная заработная плата сократилась только в Липецке — на 2,2%. При этом наибольший прирост дохода населения зафиксирован в Севастополе — на 17,5% с учетом инфляции.

Лидерами в перечне городов по росту зарплат стали Махачкала — на 7,5%, Хабаровск — на 7,3%, Чебоксары — на 6,6% и Балашиха. Также на 5,79—–5,16% подросли выплаты в Томске, Москве, Красноярске, Пензе и Казани. По словам экспертов, при расчете на основе номинальных зарплат, показатели будут отличаться, и лидирующее место займет Москва.