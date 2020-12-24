Захарова: российский "Гознак" изготавливал банкноты для Ливии на основании контракта

Ливийские банкноты были изготовлены Россией по официальному заказу Центробанка Ливии в Триполи, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Ливийские банкноты были изготовлены Россией по официальному заказу Центробанка Ливии в Триполи, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Россия якобы "причастна" к созданию поддельных ливийских динаров, которые должны были быть "вброшены" в страну, ранее заявил американский госсекретарь Майк Помпео. Никаких доказательств своих слов глава Госдепартамента США, традиционно, не предоставил.

Подобная деятельность практикуется лишь Соединенными Штатами, передает Федеральное агентство новостей слова Захаровой. Она подчеркнула, что информация, предоставленная Помпео, не соответствует действительности. По словам представителя МИД РФ, банкноты были изготовлены по заказу Центробанка страны в Триполи.