Захарова упрекнула МИД Германии в лицемерии из-за поддержки "Белых касок"

Немецкое руководство спонсирует сомнительную псевдогуманитарную организацию "Белые каски" в Сирии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Немецкое руководство спонсирует сомнительную псевдогуманитарную организацию "Белые каски" в Сирии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Статья, в которой члены организации, не раз уличенной в сотрудничестве с террористами, были выставлены в роли "рыцарей без страха и упрека", ранее появилась на сайте немецкого МИД. В материале авторы попытались обелить "белокасочников", всячески их расхвалив.

Одним из главных спонсоров сомнительной организации выступает Германия, подчеркнула Захарова, пишет Федеральное агентство новостей. Согласно ее словам, "Белые каски" получили от немецкого руководства в нынешнем году свыше пяти миллионов евро, причем информация о том, на что тратятся эти средства, отсутствует.