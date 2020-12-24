Журналисты иноагента "Настоящего времени" извинились перед Вяткиным за фейк

Признанный в России иноагентом телеканал "Настоящее время" принес извинения депутату Госдумы Евгению Вяткину за обнародование якобы диалога с ним и пообещал опровержение.

Признанный в России иноагентом телеканал "Настоящее время" принес извинения депутату Госдумы Евгению Вяткину за обнародование якобы диалога с ним и пообещал опровержение.

Об этом парламентарий в четверг сообщил в своем Facebook-аккаунте. По словам Вяткина, с ним связалась журналистка "Настоящего времени" Алина Казакова и признала, что голос, выдаваемый на записи разговора за голос депутата, на самом деле ему не принадлежит, а также пообещала выпустить опровержение.

Позднее журналисты "Настоящего времени" действительно публично принесли Вяткину извинения, указав, что пытались связаться с ним по неверному номеру, дозвонились до неизвестного человека и нарвались на грубость. Кроме того, в новый материал они включили обширный комментарий депутата по поводу закона о клевете, который изначально планировали с ним обсудить.

Сотрудница "Настоящего времени" извинялась перед парламентарием, поскольку публично выдала разговор с неизвестным человеком за разговор с ним. Она утверждала, что связалась по телефону именно с представителем ГД, а тот якобы нагрубил ей и отправил в известном направлении, напоминает агентство Nation News.

На связи с Вяткиным в "Настоящем времени" решили выйти после того, как Госдума в среду в первом чтении одобрила его законопроект о клевете. Согласно документу, клевета в интернете будет наказываться штрафом до 1 млн рублей, обязательными или принудительными работами, арестом на два месяца или лишением свободы до двух лет.