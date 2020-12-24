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20:53   24 Декабря 2020
Политика

Россия рекомендует США задуматься о последствиях новых санкций

Россия рекомендует США задуматься о последствиях новых санкций

Новые санкции США вызвали в МИД РФ возмущение и недоумение. Об этом в ходе еженедельного брифинга рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Как отметила дипломат, Россия возмущена новыми санкциями минторга Соединенных Штатов и советует американским властям подумать над последствиями этого решения. По ее словам, Америка считает ограничительные меры якобы "заботой" об американских коммерческих компаниях.

"Вновь призываем американскую сторону прислушаться к голосу разума, хотя бы нашего, и, наконец, начать адекватно оценивать последствия своих деструктивных действий", — сказала Захарова.

Ранее США также ввели новые санкции против Белоруссии.

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#россия #сша #санкции

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