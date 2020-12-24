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20:46   24 Декабря 2020
Политика

Схватка голубя и кота британского премьера попала на видео

Схватка голубя и кота британского премьера попала на видео

Кот Ларри, который является главным мышеловом в резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, напал на голубя.

Схватку животного и птицы успел снять на видео один из журналистов, который дежурил на Даунинг-стрит в ожидании объявления о торговой сделке по Brexit.

Корреспонденты увидели атаку кота Ларри. Пушистый охотник подкрался и выждал, пока голубь потеряет бдительность. Кот схватил птицу, но пернатый смог вырваться, пишут СМИ.

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#великобритания #животные #кот

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