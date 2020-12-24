20:46 24 Декабря 2020Политика
Схватка голубя и кота британского премьера попала на видео
Кот Ларри, который является главным мышеловом в резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, напал на голубя.
Кот Ларри, который является главным мышеловом в резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, напал на голубя.
Схватку животного и птицы успел снять на видео один из журналистов, который дежурил на Даунинг-стрит в ожидании объявления о торговой сделке по Brexit.
Корреспонденты увидели атаку кота Ларри. Пушистый охотник подкрался и выждал, пока голубь потеряет бдительность. Кот схватил птицу, но пернатый смог вырваться, пишут СМИ.
Here’s Larry the Downing Street cat (@Number10cat) catching a pigeon in front of the waiting press this morning... pic.twitter.com/1aBwNedrtf— Luke Powell (@LukePowell88) December 24, 2020