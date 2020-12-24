Захарова опровергла поддержку Россией армии Халифы Хафтара в 2019 году

Россия поддерживает мирное урегулирование на территории Ливии и не вмешивается в противостояния на чьей-либо стороне.

Россия поддерживает мирное урегулирование на территории Ливии и не вмешивается в противостояния на чьей-либо стороне.

Российская сторона опровергает заявления о якобы поддержке наступления Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара в 2019 году. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заметила, что Москва регулярно принимает участие в международных усилиях по урегулированию ливийского кризиса с самого его начала.

"Мы отвергаем инсинуации о том, что наша страна якобы поддержала наступление Ливийской национальной армии на Триполи в 2019 году", — заметила Захарова.

Кремль находится в контакте со всеми ливийскими сторонами, побуждая их прекратить сражения. Так она отреагировала на критические заявления со стороны США. Захарова добавила, что это именно Соединенные Штаты напали на Ливию, после чего не принимали участия в урегулировании местного кризиса, который сами же и создали.