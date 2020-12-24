Омский «Полет» после модернизации приступит к сборке новых ракет «Ангара»

Технологическое оборудование, предназначенное для серийного производства сразу нескольких новых ракет-носителей «Ангара» будет сосредоточено в Омске на производственном объединении «Полет», где сейчас проводят реконструкцию.

Технологическое оборудование, предназначенное для серийного производства сразу нескольких новых ракет-носителей «Ангара» будет сосредоточено в Омске на производственном объединении «Полет», где сейчас проводят реконструкцию.

Об этом сообщает российский информационный портал «Сделано у нас», отмечая, что в настоящее время в цехе окончательной сборки Омского филиала Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева находятся ракетные блоки третьей ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5», составные части легкой ракеты «Ангара-1.2», а также составные части четвертой ракеты «Ангара-А5».

Ракеты семейства «Ангара» разных классов отличаются тем, что относятся к экологически чистым ракетам-носителям, при запуске которых не используются токсичные и агрессивные топливные компоненты.

Ракеты-носители собираются из универсальных ракетных модулей (УРМ), которые подразделяются на два вида.

Так для сборки тяжелой ракеты-носителя «Ангаре-А5» используют пять УРМ-1, в то время как для создания легкой ракеты «Ангары-1.2» нужен всего один такой модуль. Кроме того, в семейство ракет входят средняя «Ангара-А3», тяжелая «Ангара-А5М» и модель с повышенной грузоподъемностью «Ангара-А5В».

Ранее в декабре 2020 года «Роскосмос» после пятилетнего перерыва провел второй в истории успешный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5», а первый пуск модернизированного варианта тяжелой ракеты «Ангара А5 М» запланирован на 20204 год.