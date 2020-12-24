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20:13   24 Декабря 2020
Происшествия

Прокуратура возбудила четыре дела после проверки детского сада в Сочи

Прокуратура возбудила четыре дела после проверки детского сада в Сочи

Сотрудники надзорного ведомства в Сочи приняли решение о возбуждении четырех уголовных дел после осмотра частного дошкольного образовательного учреждения.

Прокуроры установили, что сад работал без необходимых лицензий. А его работники осуществляли свою деятельность с помощью поддельных документов по оказанию услуг несовершеннолетним.

Также комиссия выявила неоднократные нарушения в требованиях безопасности и соблюдения санитарно-эпидимологического законодательства, которые могут стать причиной угрозы для здоровья и жизни дошкольников. Прокуратура уже направила в суд ходатайство о запрете деятельности учреждения, которое уже находится на рассмотрении инстанции.

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#прокуратура #ук рф #сад

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