Прокуратура возбудила четыре дела после проверки детского сада в Сочи

Сотрудники надзорного ведомства в Сочи приняли решение о возбуждении четырех уголовных дел после осмотра частного дошкольного образовательного учреждения.

Сотрудники надзорного ведомства в Сочи приняли решение о возбуждении четырех уголовных дел после осмотра частного дошкольного образовательного учреждения.

Прокуроры установили, что сад работал без необходимых лицензий. А его работники осуществляли свою деятельность с помощью поддельных документов по оказанию услуг несовершеннолетним.

Также комиссия выявила неоднократные нарушения в требованиях безопасности и соблюдения санитарно-эпидимологического законодательства, которые могут стать причиной угрозы для здоровья и жизни дошкольников. Прокуратура уже направила в суд ходатайство о запрете деятельности учреждения, которое уже находится на рассмотрении инстанции.