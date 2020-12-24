20:13 24 Декабря 2020Происшествия
Прокуратура возбудила четыре дела после проверки детского сада в Сочи
Сотрудники надзорного ведомства в Сочи приняли решение о возбуждении четырех уголовных дел после осмотра частного дошкольного образовательного учреждения.
Сотрудники надзорного ведомства в Сочи приняли решение о возбуждении четырех уголовных дел после осмотра частного дошкольного образовательного учреждения.
Прокуроры установили, что сад работал без необходимых лицензий. А его работники осуществляли свою деятельность с помощью поддельных документов по оказанию услуг несовершеннолетним.
Также комиссия выявила неоднократные нарушения в требованиях безопасности и соблюдения санитарно-эпидимологического законодательства, которые могут стать причиной угрозы для здоровья и жизни дошкольников. Прокуратура уже направила в суд ходатайство о запрете деятельности учреждения, которое уже находится на рассмотрении инстанции.