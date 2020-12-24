Депутаты от Крыма могут войти в состав Госдумы после выборов 2021 года

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что в новом составе Госдумы России могут появиться новые представители крымского региона.

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что в новом составе Госдумы России могут появиться новые представители крымского региона.

Выборы в российский парламент назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года.

В ходе пресс-конференции он сказал, что сенаторы и депутаты работают системно, справляются со своими обязанностями, но это не значит, что в Госдуме не могут появиться новые лица.

В январе следующег года он с главой крымского парламента, секретарем регионального отделения партии "Единая Россия" Владимиром Константиновым планирует определиться, кто будет представлять регион в высших органах власти.