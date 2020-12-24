Директора волгоградской свалки подозревают в крупном мошенничестве

Волгоградский суд арестовал директора компании "ГринЛайт" Александра Фирсова по делу о мошенничестве на 76 млн рублей при ликвидации несанкционированных свалок.

Волгоградский суд арестовал директора компании "ГринЛайт" Александра Фирсова по делу о мошенничестве на 76 млн рублей при ликвидации несанкционированных свалок.

Постановлением Центрального районного суда города в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

По версии следствия, Фирсов решил не выполнять часть государственно контракта с компанией "ГринЛайт", закопав отходовы на прилегающих к свалкам территориях. Отмечается, что часть денежных средств рублей он потратил на собственные нужды,