Захарова напомнила Помпео, кто спас Сирию от ливийского сценария

Помощь России спасла Сирию от захвата международными террористическими группировками. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Помощь России спасла Сирию от захвата международными террористическими группировками. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, обвинения главы Госдепартамента США Майка Помпео в том, что Россия якобы "разжигает конфликты" в Средиземноморье, не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что благодаря России террористические группировки не смогли поглотить Сирию, поэтому сейчас на большей части САР сохраняется мир.

"Именно благодаря решающей роли России международному терроризму в Сирии был нанесен смертельный удар и страна избежала судьбы Ливии. Предотвращен распад Сирии и ее поглощение международными террористическими группировками", — пояснила она.

Кроме того, Захарова обратилась к международному сообществу с просьбой оказать помощь в восстановлении Сирии, передает Федеральное агентство новостей.