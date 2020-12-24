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19:54   24 Декабря 2020
Происшествия

Командира полка ДПС задержали по делу о взятках на Кубани

Командира полка ДПС задержали по делу о взятках на Кубани

Глава взвода ДПС в Краснодарском крае стал подозреваемым по уголовному делу о коррупции. Правоохранители задержали командира Госавтоинспекции в Горячем Ключе.

По версии следствия, фигурант покрывал деятельность подчиненных, получавших деньги от нарушающих правила ПДД местных жителей. Предполагается, что сотрудники ДПС предлагали автомобилистам откупиться на месте.

Установлено, что задержанный оказал покровительство подчиненным и попустительствовал им по службе. Следователь ходатайствовал в суд об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде содержания под стражей. Правоохранителя отстранили об выполнения служебных обязанностей.

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#кубань #взятка #дпс

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