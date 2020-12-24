Полиция Франции задержала шестерых человек за незаконный оборот наркотиков

При задержании было обнаружено 30 килограммов препарата, состоящего из смеси МДМА и метамфетаминов.

При задержании было обнаружено 30 килограммов препарата, состоящего из смеси МДМА и метамфетаминов.

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками перехватили автомобиль, возвращавшийся с севера Франции. Было обнаружено 30 килограммов препарата, который состоит из смеси МДМА и метамфетаминов — сырье, импортируемое в больших количествах из Бельгии и Нидерландов. Ориентировочная прибыль составила бы 3 млн евро, сообщили в прокуратуре.

В ходе расследования, были арестованы шесть подозреваемых в возрасте от 29 до 48 лет. Правоохранители привлекут задержанных к ответственности за незаконный оборот наркотиков, контрабанду запрещенных товаров, изготовление наркотических средств организованной группой и участие в преступном сообществе с целью подготовки одного или нескольких преступлений.