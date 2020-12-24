Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:52   24 Декабря 2020
Происшествия

Полиция Франции задержала шестерых человек за незаконный оборот наркотиков

Полиция Франции задержала шестерых человек за незаконный оборот наркотиков

При задержании было обнаружено 30 килограммов препарата, состоящего из смеси МДМА и метамфетаминов.

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками перехватили автомобиль, возвращавшийся с севера Франции. Было обнаружено 30 килограммов препарата, который состоит из смеси МДМА и метамфетаминов — сырье, импортируемое в больших количествах из Бельгии и Нидерландов. Ориентировочная прибыль составила бы 3 млн евро, сообщили в прокуратуре.

В ходе расследования, были арестованы шесть подозреваемых в возрасте от 29 до 48 лет. Правоохранители привлекут задержанных к ответственности за незаконный оборот наркотиков, контрабанду запрещенных товаров, изготовление наркотических средств организованной группой и участие в преступном сообществе с целью подготовки одного или нескольких преступлений.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#франция #полиция #наркотики

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров