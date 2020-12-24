83-летний Николай Дроздов в одежде Gucci снялся для журнала GQ
Николай Дроздов, известный ведущий программы "В мире животных", восхитил пользователей Сети неожиданной фотосессией в стиле Gucci.
На снимках Дроздов предстает в необычном для себя образе — ученый примерил наряд от модного дома Gucci. Стилисты бренда подобрали Дроздову сдержанный лук в зеленых тонах. Лаконичность орнамента лишь подчеркивают люксовость наряда. Стильный образ завершают очки с позолоченной оправой. Изюминкой фото стала змея в руках ученого, которая свернулась клубочком на руках зоолога.
"Николай Николаевич во время общения со змеей." — подписан снимок.
"Глаза влюбленные",
"Класс",
"Это просто невероятная серия фото разбила мне сердце", — комментируют фото восхищенные подписчики.
Фотосессия проходила в рамках совместного проекта Gucci и журнала GQ. Помимо Дроздова в съемке также поучаствовали актер Александр Паль, теннисист Андрей Рублев, Кирилл Иванов из группы "СБПЧ", комик Александр Гудков и певица Муся Тотибадзе.