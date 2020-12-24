Зеленский презентовал проект, который должен объединить восток и запад

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что к 30-й годовщине независимости страны в Запорожье будет завершено строительство транспортной развязки, объединяющей, по его словам, запад и восток.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что к 30-й годовщине независимости страны в Запорожье будет завершено строительство транспортной развязки, объединяющей, по его словам, запад и восток.

С таким заявлением президент Украины выступил перед журналистами местного телевидения в четверг, 24 декабря.

Запорожский мост, как напоминает издание «Украина.ру», является одним из самых известный украинских долгостроев. Этот инфраструктурный проект предполагает возведение девятикилометровой магистрали с двумя мостами, которая соединит два берега Днепра и находящийся между ними остров Хортица.

Строительство запорожской транспортной развязки, начатое еще в 2004 году, может наконец завершиться в будущем году. Такое обещание во время своего визита в Запорожье дал местным жителям президент Зеленский.

«На 30-летие независимости Украины мы готовим несколько инфраструктурных побед — одна из них запорожский мост. Мы хотим объединить запад и восток одной большой дорогой», — подчеркнул глава государства.

С мертвой точки запорожский долгострой сдвинулся в апреле 2020 года, когда возобновились работы по строительству. Всего строительство магистрали, по предварительным оценкам, обойдется украинскому бюджету в 12 миллиардов гривен.

Ранее Владимир Зеленский объявил о необходимости решить на Украине проблему плохих дорог и запустил проект под названием «Большая стройка».

Накануне, 23 декабря, на сайте президента Украины было опубликовано сообщение, в котором говорилось, что 93% украинцев считают «Большую стройку» событием 2020 года. Однако спустя некоторое время текст сообщения на сайте отредактировали. Теперь там говорится, что 11% украинцев называют проект «Большая стройка» событием года, и 93% от этих 11% позитивно относятся к инициативе президента.