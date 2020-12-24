"Черные" банкиры стали миллионерами в Волгограде

Сотрудники СК возбудили в Волгограде дело по фактам незаконной банковской деятельности. Члены преступной группировки заработали на этом более девяти миллионов рублей.

Сотрудники СК возбудили в Волгограде дело по фактам незаконной банковской деятельности. Члены преступной группировки заработали на этом более девяти миллионов рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы оперативной работы сотрудников волгоградского УФСБ. По их данным, противозаконная банковско-финансовая деятельность велась с весны 2019 года, сообщает сайт регионального СУ СКР.

Фигуранты оформили несколько подставных компаний, сделали соответствующие печати. Через "фирмы-прокладки" они проводили деньги заинтересованных лиц. "Черные" банкиры также обеспечивали клиентов необходимыми документами, подтверждающими бухгалтерские проводки и финансовые операции.

За свои услуги с каждой легализованной суммы они брали 13-процентную комиссию. Через сеть их "прачечных" прошло более 100 миллионов рублей. Злоумышленники заработали свыше десяти миллионов рублей.